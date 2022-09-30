Варшава, , 10:08 — REGNUM Польские власти 29 сентября внесли в свой санкционный список российскую компанию «Газпром экспорт» с полной заморозкой всех ее активов, сообщается на сайте министерства внутренних дел Польши.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

Введенные санкции предполагают блокировку «всех финансовых и экономических активов» организации, а также запрет на «предоставление любых финансовых или экономических ресурсов».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября президент России Владимир Путин заявил Польша остановила газопровод Ямал — Европа не только по политическим причинам, но со стремлением получить выгоду от закупки российского топлива у Германии, по реверсу, но Варшава прогадала.

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