Бухарест, , 09:58 — REGNUM Премьер-министр Румынии Николае Чукэ одобрил кандидатуру действующего румынского министра исследований, инноваций и цифровизации Себастьяна Бурдужи в качестве нового исполняющего обязанности главы минобразования страны. Об этом 30 сентября сообщает «Румынское телевидение».

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Согласно официальным данным, Бурдужа будет осуществлять контроль над работой соответствующего ведомства до особого распоряжения кабмина.

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Напомним, ранее Сорин Кымпяну объявил о своей отставке с поста министра образования после выдвинутых ему обвинений в плагиате. «Я самостоятельно принял решение отказаться от занимаемой должности», — отметил, в частности, он.