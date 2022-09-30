Бухарест, 30 сентября, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Министерство окружающей среды Румынии (MM) издало специальное распоряжение о ликвидации нескольких сотен особей бурого медведя в стране. Об этом 30 сентября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Alexas_Fotos Медведь бурый .

Согласно официальной информации, нововведение призвано «оградить проживающих в сельских регионах и горной местности людей от нападения диких животных».

«Медведи в буквальном смысле терроризируют человека, этому будет положен конец», — заявил глава ММ Танцош Барна.

Предполагается, что в течение ближайшей недели разрешения на отстрел медведей будут выданы 70 охотоведческим структурам и более 150 охотникам-любителям по всей стране.

Ранее структуры Евросоюза подвергли критике соответствующее решение официального Бухареста, назвав его «варварским и противоречащим законам ЕС об охране дикой природы».