Бухарест, , 09:54 — REGNUM Кабинет министров Румынии большинством голосов одобрил отставку министра образования страны Сорина Кымпяну. Об этом 30 сентября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По предварительным данным, Кымпяну попросил освободить его от занимаемой должности «по объективным причинам». «Я не могу работать в условиях давления», — заявил, в частности, он.

При этом премьер-министр Румынии Николае Чукэ, подписывая соответствующее прошение министра об отставке, заявил, что «глава минобразования внес неоценимый вклад в развитие вверенной ему системы».

Напомним, ранее Кымпяну был обвинен в плагиате. Бухарестской журналистке Эмилии Шеркан удалось доказать, что в 2006-м году в своей научной работе политик присвоил целые главы, ранее написанные двумя другими авторами.