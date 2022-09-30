Бухарест, 30 сентября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Кабинет министров Румынии большинством голосов одобрил отставку министра образования страны Сорина Кымпяну. Об этом 30 сентября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

По предварительным данным, Кымпяну попросил освободить его от занимаемой должности «по объективным причинам». «Я не могу работать в условиях давления», — заявил, в частности, он.

При этом премьер-министр Румынии Николае Чукэ, подписывая соответствующее прошение министра об отставке, заявил, что «глава минобразования внес неоценимый вклад в развитие вверенной ему системы».

Напомним, ранее Кымпяну был обвинен в плагиате. Бухарестской журналистке Эмилии Шеркан удалось доказать, что в 2006-м году в своей научной работе политик присвоил целые главы, ранее написанные двумя другими авторами.