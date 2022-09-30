Краснодар, 30 сентября, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полетов продлен в трех аэропортах Кубани. Воздушные гавани Краснодара, Геленджика и Анапы будут закрыты до 10 октября. Соответствующее решение приняла Росавиация 30 сентября.

Александр Полегенько ИА REGNUM Самолёт

Решение о продлении временного запрета на работу 11 воздушных гаваней России принято в целях безопасности экипажей и пассажиров самолетов. Авиаперевозки ведутся по альтернативным маршрутам через ближайшие аэропорты — Волгограда, Сочи, Ставрополя и Минеральных Вод.

ИА REGNUM напоминает, что 11 аэропортов России временно закрыты с 24 февраля с началом специальной военной операции на территории бывш. УССР.