Париж, 30 сентября, 2022, 09:32 — ИА Регнум. По данным профсоюзов во Франции, в первый день межпрофессиональной мобилизации приняли участие «более 250 000» человек, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты во Франции

Министерство внутренних дел Франции, со своей стороны, насчитало 118,5 тысяч демонстрантов на 179 протестах, которые прошли по всей стране.

В Париже организаторы митингов насчитали 40 000 демонстрантов.

«Чрезвычайная ситуация с заработной платой становится жизненно важной для многих людей», — заявила Мюриэль Гильбер (профсоюз Solidaires).

Среди демонстрантов Ибрагим Телль, 39-летний работник общепита: «Дополнительные 30 евро в месяц ситуацию не изменят. Что необходимо, так это от 100 до 200 евро. Все цены увеличились, я отчетливо это вижу, что в сфере общепита (…) А еще есть энергетика, отопление (…) Они хотят, чтобы я поддерживал 19 градусов тепла? Но мы уже умираем от холода».

Как сообщало ИА REGNUM, по всей Франции запланировано не менее 200 мест сбора для демонстраций.