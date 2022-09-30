Тбилиси, 30 сентября 2022, 09:20 — REGNUM Рост потока граждан России, въезжающих в Грузию, не повлиял на тщательность проверки со стороны грузинских пограничников. Об этом 29 сентября сообщил журналистам замминистра внутренних дел республики Александр Дарахвелидзе.
«Лица, которые нарушили закон «об оккупированных территориях», или у них есть другие нарушения, или они представляют угрозу для безопасности страны, отфильтровываются и получают отказ во въезде», — заявил Дарахвелидзе.
Замминистра рассказал, что после объявления мобилизации в РФ поток въезжающих из соседней страны вырос на 40% — 45%. В течение последних десяти дней в Грузию пропустили 80 тыс. человек.
Напомним, нарушением закона «об оккупированных территориях» в Грузии называют посещение Абхазии и Южной Осетии не через грузинскую территорию.
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