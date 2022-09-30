Санкт-Петербург, 30 сентября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Последний день сентября в Петербурге, благодаря надвигающемуся с запада атлантическому циклону «Торви», будет пасмурным и дождливым, сообщил 30 сентября ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Женщина под зонтом в Петербурге

По его словам, 30 сентября на метеорологические условия в Северной столице окажет влияние атлантический циклон «Торви».

«Надвигаясь с запада, он сделает погоду облачной с неустойчивыми прояснения, временами будут идти дожди», — добавил специалист.

Температура воздуха днем в городе на Неве будет колебаться в районе +10…+12 градусов, по Ленинградской области +8…+13 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

«В субботу без существенных осадков и еще немного теплее», — отметил он.