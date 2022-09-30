Ростов-на-Дону, , 09:10 — REGNUM Рабочую группу по вопросам частичной мобилизации, которая в том числе рассмотрит случаи ошибочно мобилизованных, создадут власти Ростовской области. Об этом 29 сентября сообщил глава региона Василий Голубев в своём телеграм-канале.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил Голубе, к нему поступают обращения об ошибочно призванных по мобилизации — без опыта участия в боевых действиях или с недопустимыми при военной службе заболеваниями.

«Принял решение создать при региональном правительстве рабочую группу, которая займётся всеми этими вопросами. Будем досконально разбираться в каждом случае, все неправомерно мобилизованные будут возвращены», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Мордовии Артём Здунов написал, что предпринимателям, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, нужно помочь сохранить свой бизнес.