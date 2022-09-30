Москва, , 08:26 — REGNUM Московское «Динамо» одержало победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:0.

Игрок команды «Динамо» Эрик О’Делл (слева) Дарья Драй © ИА REGNUM

В составе «Динамо» четыре шайбы забросил нападающий Эрик О’Делл, ещё один гол забил форвард Иван Муранов. Вратарь Константин Волков сыграл «на ноль», отразив 22 броска по своим воротам.

На сегодняшний день «Динамо» занимает второе место в Западной конференции, на счету команды 18 очков. «Амур» идёт на десятом месте в Восточной конференции с девятью очками.

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