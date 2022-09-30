Джакарта, 30 сентября, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Посол Индонезии в Тунисе на встрече с министром внутренних дел Туниса Тауфиком Сарафуддином обсудил усилия по расширению сотрудничества двух стран в борьбе с терроризмом, сообщает Antara.

Национальный монумент независимости в центре площади Медан Мердека. Джакарта, Индонезия

«С 2019 года между Национальным агентством по борьбе с терроризмом и Министерством внутренних дел Туниса обсуждаются вопросы сотрудничества в борьбе с терроризмом. Сообщаю, что это сотрудничество вскоре может быть подписано и реализовано на практическом уровне», — говорится в заявлении посольства Индонезии.

По словам посла, Тунис имеет хороший и интересный опыт в борьбе с терроризмом. Посол также обсудил ряд вопросов, связанных с защитой индонезийских граждан.

Кроме того, посол рассказал министру внутренних дел Туниса о развитии двусторонних отношений между Индонезией и Тунисом, которые считаются историческими и прочными, а также о последних событиях в Индонезии.

Дух единства и братства, по словам посла, был источником вдохновения в двусторонних отношениях Индонезии с Тунисом.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство связи и информации Индонезии благодарит правительство Румынии за то, что конференция международного союза электросвязи 2022 года прошла гладко.