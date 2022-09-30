Донецк, 30 сентября, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли четыре района Донецка, сообщили 30 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 04:51 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — г. Донецк (Киевский, Куйбышевский р-ны): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 05:03 киевские каратели обстреляли из Новомихайловки Буденовский и Ленинский районы Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 мм.