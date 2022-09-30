Москва, 30 сентября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. По итогам дня 29 сентября рубль сдал позиции юаню, британцу, а также подорожал против доллара и евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

LikeZZnet LikeZZnet Добыча нефти

На внутреннем валютном рынке объемы невысокие, поэтому рубль продолжает демонстрировать разнонаправленную динамику против своих конкурентов.

Пара доллар/рубль снизилась на 0,57%, до 57,21 руб., евро/рубль — на 0,01%, до 55,47 руб. Пара фунт/рубль повысилась на 1,74%, до 60,00 руб., юань/рубль — на 1,21%, до 8,12 руб.

Рубль стабилен, игнорируя негативные новости. Штаты и ЕС с помощью санкций снизили ему болевой порог.

Чувствительность осталась к налоговому периоду и платежному балансу. Нацвалюта укрепилась к доллару на фоне ослабления доллара на глобальном валютном рынке Форекс. Индекс доллар корректируется после ралли в начале недели.

Сегодня, 30 сентября состоится Церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий. Мероприятие запланировано на 15:00 мск в Большом Кремлевском дворце.

Рубль слабо реагирует на эти новости, так как это ожидаемое событие и учтено рынком. А вот последствия никому неизвестны.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия в рамках новых санкций против РФ предлагает ввести новые ограничения на экспорт товаров в Россию, обсудить введение лимита цен на нефть РФ. Также будут рассматривать санкции против россиян по критовалютам.

Сегодня утренняя сессия открылась по рублю снижением. Пара доллар/рубль торгуется на уровне 57,22 руб. Поддержкой выступает уровень 56,50 руб.

Учитывая, что рубль игнорирует внешний фон, то продавцы могут попытаться вернуть курс к уровню 55 руб. Если уровень 56,50 руб. устоит до американской сессии, то ожидается умеренное восстановление до 59,50 руб.

Читайте также: Угрозы новых санкций заставляют избавляться от долларов и евро