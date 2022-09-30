Уфа, 30 сентября, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Законопроект о привлечении осужденных к участию в специальной военной операции направил в Госдуму парламент в Башкирии. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России: новый этап — все новости»

«Законопроектом предлагается закрепить правовые основы привлечения осужденных граждан к участию в специальной военной операции или других военных действиях в целях защиты интересов Российской Федерации», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания БашкирииКонстантина Толкачева.

Он также напомнил, что в соответствии с Конституцией России защита Отечества является долгом и обязанностью каждого гражданина Российской Федерации.

«Законопроект направлен на создание условий для реализации соответствующих положений Основного Закона в отношении лиц, отбывающих уголовное наказание. Своим участием в военных действиях в защиту интересов Российской Федерации осужденный сможет искупить свою вину перед обществом и достичь таким образом целей уголовного наказания», — пояснил Толкачев.

Согласно проекту закона, решением суда осужденному может быть предоставлена отсрочка отбывания наказания в связи с участием в военных действиях. В последующем при решении вопроса об освобождении от отбывания наказания или о замене оставшейся его части на более мягкое наказание предлагается исходить из того, что время участия в военных действиях засчитывается в срок лишения свободы из расчета десять дней лишения свободы за один день участия в военных действиях.

Отмечается, что в случае причинения вреда здоровью, что делает невозможным дальнейшее участие в боевых действиях, вопрос об отбывании наказания и его смягчении будет решать суд.

«Отсрочку от отбывания наказания для участия в специальной военной операции предлагается предоставлять осужденным, которые отбывают наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части, принудительных работ или лишения свободы, при условии добровольного их согласия», — пояснил спикер республиканского парламента.

Он также отметил, что граждане, которые осуждены за преступления против половой неприкосновенности детей до 14 лет и некоторые другие тяжкие уголовные преступления, не смогут воспользоваться отсрочкой.

Толкачев считает, что привлечение осужденных к участию в спецоперации и других военных действиях позволит усилить численный состав Вооруженных Сил России.

Читайте также: В Башкирии растет число добровольцев, готовых выполнять задачи СВО