Майами, США, 30 сентября, 2022, 07:47 — ИА Регнум. В американском штате Флорида власти округа Коллиер, пострадавшего от урагана «Иэн», были вынуждены ввести комендантский час для обеспечения безопасности и защиты имущества жителей. Об этом говорится в опубликованном 29 сентября на сайте окружной администрации распоряжении.

Иван Шилов ИА REGNUM Комендантский час

Из документа следует, что комендантский час вводится «во всём округе Коллиер с 22:00 по 06:00 пятницы, 30 сентября». Местные власти предприняли такие меры, чтобы «обеспечить безопасность… жителей округа, а также их имущества».

Отмечается, что комендантский час не касается спасателей, медиков и сотрудников предприятий, оказывающих основные услуги. Игнорировать ограничение смогут и нуждающиеся в помощи врачей.

По последним данным, жертвами урагана стали уже 17 жителей Флориды. В настоящее время вновь усилившийся до урагана первой категории «Иэн» перемещается на северо-восток, в сторону штата Южная Каролина, со скоростью около 17 км/ч. Порывы ветра в зоне его действия достигают 33 м/с.

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