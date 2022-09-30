Пекин, 30 сентября, 2022, 07:15 — ИА Регнум. Бывший вице-губернатор провинции Хубэй в центральном Китае Цао Гуанцзин был исключен из Коммунистической партии Китая (КПК) и уволен с государственной должности за серьезные нарушения партийной дисциплины и законов, сообщает 29 сентября агентство Синьхуа.

Scmp.com Юань

Наказание было вынесено после расследования в отношении Цао, проведенного Центральной комиссией КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссией с одобрения Центрального комитета КПК. Цао также является бывшим членом ведущей партийной группы провинциального правительства.

Расследование показало, что Цао утратил свои идеалы и убеждения, занимался политическими спекуляциями и суеверной деятельностью и сопротивлялся расследованию со стороны властей. Пренебрегая партийным кодексом бережливости из восьми пунктов, Цао принимал подарки и деньги, а также устраивал банкеты и экскурсии, которые могли поставить под угрозу его беспристрастность при исполнении служебных обязанностей.

Цао воспользовался своей властью для личной выгоды, обменял власть и деньги на секс и вмешивался в судебные дела в нарушение соответствующих нормативных актов, говорится в заявлении. Было также установлено, что он использовал свое положение для получения выгоды для других в деловых операциях и заключении контрактов на проекты, получая взамен огромную сумму денег и ценностей.

В соответствии с партийными уставами и законами было принято решение исключить Цао из партии, отстранить его от государственной должности, конфисковать его незаконные доходы и передать его дело в прокуратуру для уголовного расследования и судебного преследования.