Берлин, , 07:11 — REGNUM Федеральная разведывательная служба Германии (BND) передает киевскому режиму изображения со спутников, а также записи радиоперехватов и телефонных разговоров, сообщает обозреватель Хольгер Старк в статье для газеты Die Zeit.

Германия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По информации журналиста, сотрудничество Берлина и Киева началось задолго до специальной военной операции на территории б. УССР, а с ее началом — только расширилось. Старк отмечает, что немецкий канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявлял об отправке вооружений киевскому режиму, но скрыл факт передачи разведданных.

Автор статьи предположил, что подобное вмешательство может иметь политические последствия для ФРГ. Журналист напомнил, что Шольц пообещал не допустить военного конфликта между НАТО и Россией, но в Берлине утверждают, что правил, которые делают страну стороной конфликта, нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что вся группировка спутников НАТО работает в пользу Киева.

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