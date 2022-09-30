На Урале собирают вещи и медикаменты для мобилизованных
Екатеринбург, 30 сентября, 2022, 07:07 — ИА Регнум. В Свердловской области проводится сбор вещей для мобилизованных граждан. Об этом пишут СМИ.
Иван Шилов ИА REGNUM
Частичная мобилизация в России
В частности, он ведётся в Екатеринбурге. Добровольцы приобретают для военнослужащих одежду, предметы личной гигиены, продукты питания медикаменты.
Аналогичные пункты действуют в Камышлове, Берёзовском и ряде других муниципалитетов.
Как сообщало ИА REGNUM, с 21 сентября в России началась частичная мобилизация.