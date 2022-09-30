Екатеринбург, 30 сентября, 2022, 07:07 — ИА Регнум. В Свердловской области проводится сбор вещей для мобилизованных граждан. Об этом пишут СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

В частности, он ведётся в Екатеринбурге. Добровольцы приобретают для военнослужащих одежду, предметы личной гигиены, продукты питания медикаменты.

Аналогичные пункты действуют в Камышлове, Берёзовском и ряде других муниципалитетов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 сентября в России началась частичная мобилизация.