Токио, 30 сентября, 2022, 06:53 — ИА Регнум. Япония договорилась с малайзийской компанией Petronas об увеличении поставок сжиженного природного газа (СПГ) в случае чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила газета Nikkei со ссылкой на осведомленные источники.

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По их данным, меморандум о сотрудничестве предполагает поставки топлива в случае перебоев. Газета уточняет, что зимой в Японии возрастет спрос на газ, однако в странах Юго-Восточной Азии в этот сезон его избыток. Также Япония и Малайзия намерены рассмотреть возможность совместных проектов в сфере производства СПГ.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония ожидает холодную зиму на 2022–2023 годы. В связи с этим в стране может вырасти потребность в отоплении, на которую уходит большое количество импортируемого СПГ. Всего на Японию приходится около одной пятой части всего закупаемого сжиженного природного газа.