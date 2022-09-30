Токио, 30 сентября, 2022, 06:29 — ИА Регнум. Японские рыбаки по договорённости с российской стороной возобновили промысел морепродуктов в районе южных Курильских островов. Об этом министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси 30 сентября объявил в ходе регулярной пресс-конференции в Токио.

Takanobu Shuji Японские рыболовные суда у пристани порта Кочи. Япония

Ёсимаса Хаяси «С сегодняшнего дня был возобновлён промысел».

По словам министра, ситуация с приостановкой реализации соглашения с РФ, в том числе с платежами за квоты, была урегулирована благодаря «активным консультациям заинтересованных сторон».

Напомним, в начале июня Россия приостановила действие межправительственного соглашения с Японией от 1998 года «О некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов» в связи с невыполнением Токио своих финансовых обязательств.

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Как сообщало ИА REGNUM, японские рыбаки могут с 30 сентября начать промысел в районе южных Курильских островов в связи с оплатой японской стороной соответствующих квот.