Москва, , 05:00 — REGNUM В пятницу, 30 сентября, в Москве облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный, температура воздуха до +14… +16 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Улица Арбат. Дождь в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В ночь на 1 октября в столице также ожидается небольшой дождь, температура воздуха +11… +13 °C.

Ветер юго-восточный 5−10 м/с, ночью — юго-восточный, южный 6−11 м/с. Атмосферное давление 748 (+5) мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +12… +17 °C днём. Ночью — +8… +13 °C.

В субботу, 1 октября, днём в столице ожидается +15… +17 °C, по области +13… +18 °C, облачно, дождь, местами сильный, гроза, атмосферное давление 748 (0) мм рт. ст. Ночью в регионе ожидается +7… +12 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, циклон принесёт в Москву на выходные осадки и порывы ветра.

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