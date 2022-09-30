Москва, , 04:07 — REGNUM Россия и Китай продолжат развивать сотрудничество в торговле, по итогам года товарооборот между странами может достигнуть рекордного уровня, заявил китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«В этом году перед лицом сложной международной обстановки, пандемии коронавируса и других тяжелых испытаний, китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество продемонстрировало большую гибкость и, вопреки общим тенденциям, показало впечатляющий рост», — цитирует дипломата РИА Новости.

Посол отметил, что в период с января по август 2022 года объем торговли между странами превысил $117,2 млрд, что на 31,4% превышает данные за аналогичный период 2021 года. Дипломат выразил надежду, что по итогам 2022 года объем торговли между Россией и Китаем установит новый исторический рекорд. Он пообещал работать над обеспечением стабильности в экономических отношениях между странами, а также над стабильными поставками.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября глава минспорта Китая Гао Чжидань заявил, что Россия и КНР работают над развитием сотрудничества в сфере спорта. По его словам, сотрудничество ведется на международных площадках, таких как БРИКС и ШОС.