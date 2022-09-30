Минск, 30 сентября, 2022, 17:20 — ИА Регнум. В белорусском Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) прошла встреча представителей ведомства, председателя концерна «Беллегпром» Татьяной Лугиной и руководителей крупнейших столичных торговых центров. На ней шла речь и новой торговой сети, которая скоро должна появиться в Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба МАРТ.

ИА REGNUM Минск. Белоруссия

Татьяна Лугина представила новую концепцию торговой сети «Да дому» («Домой»), в торговых объектах которой будет реализовываться исключительно белорусские товары для дома, льняной текстиль, декор, посуда.

«Представителями торговых центров была выражена заинтересованность в данной концепции», — заявили в МАРТ.