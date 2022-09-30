Минск, 30 сентября, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Нацбанк будет ежедневно устанавливать курс катарского риала к белорусскому рублю. Об этом сообщает Нацбанк Белоруссии.

Флаг Катара

Нацбанк расширил список иностранных валют, курсы которых ежедневно устанавливаются к белорусскому рублю. В него добавили катарский риал. Об этом говорится в постановлении правления Нацбанка № 352 от 19 сентября.

С 29 сентября на ежедневной основе курс устанавливается в Белоруссии по 32 иностранным валютам.