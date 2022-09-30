Мехико, , 00:57 — REGNUM Вертолет ВМС Мексики разбился в штате Синалоа в июле из-за нехватки горючего, сообщает пресс-служба мексиканской генеральной прокуратуры.

Мексика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Сообщается, что ведомство провело ряд экспертиз и исследований бортовых самописцев разбившегося вертолета. По итогам расследования выяснилось, что версия о том, что Black Hawk мог был сбит, оказалась несостоятельной.

«Что касается черного ящика, то компания-производитель, получив и проанализировав содержащуюся в нем информацию, указала, что причиной падения стала нехватка топлива», — уточнили в генпрокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в штате Синалоа в Мексике разбился вертолет Black Hawk американских ВМС. В результате крушения погибли 14 из 15 человек, находившихся на борту. Отмечалось, что в вертолете летели силовики, принимавшие участие в поимке наркобарона.