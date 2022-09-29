Приштина, Сербия, 29 сентября, 2022, 23:43 — ИА Регнум. Глава косовской оппозиционной партии Альянс за будущее Косово Рамуш Харадинай 29 сентября в ходе заседания парламента Косово прокомментировал забастовку педагогов, которая продолжается уже более месяца.

Klankosova.tv Бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик подчеркнул, что заработные платы бюджетников не повышались с 2018 года, а стоимость потребительской корзины на этом плане неуклонно возрастала.

По словам Харадиная, пробравшись во власть из оппозиции «хороший мальчик, привыкший бороться с режимом, премьер-министр Альбин Курти возненавидел «внутренних врагов» — профсоюзы и учителей».