Тирана, , 23:23 — REGNUM Посол США в Албании Юри Ким 29 сентября побеседовала с президентом страны Байрамом Бегаем.

Блерим Бегай nato.int

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Бегай высоко оценил стратегическое партнерство между двумя странами и отметил, что темой встречи стало обсуждение проблем энергетики в Албании, реформы правосудия в стране и геополитической ситуации, а также координация позиций в Совете Безопасности ООН.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Албании было обнаружено глубокое месторождение нефти высокого качества.

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