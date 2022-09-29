Тирана, 29 сентября, 2022, 23:23 — ИА Регнум. Посол США в Албании Юри Ким 29 сентября побеседовала с президентом страны Байрамом Бегаем.

nato.int Блерим Бегай

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Бегай высоко оценил стратегическое партнерство между двумя странами и отметил, что темой встречи стало обсуждение проблем энергетики в Албании, реформы правосудия в стране и геополитической ситуации, а также координация позиций в Совете Безопасности ООН.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Албании было обнаружено глубокое месторождение нефти высокого качества.