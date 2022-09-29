Мадрид, , 23:09 — REGNUM Мадридский футбольный клуб «Реал» уверен, что сможет следующим летом подписать 28-летнего флангового атакующего защитника «Манчестер Сити» и сборной Португалии Жоау Канселу. Об этом 29 сентября сообщает издание As.

Жуан Канселу Forzajuve.ru

Ранее сообщалось, что «Реал» не может договориться с Ферланом Менди о продлении контракта. Французский защитник требует более высокую зарплату, чем «сливочные» готовы предложить.

На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Канселу в 65 миллионов евро. Действующее соглашение Канселу с «горожанами» рассчитано до 30 июня 2027 года.

В текущем сезоне Жоау Канселу принял участие в десяти матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых набрал 3 (1+2) очка по системе гол+пас и получил две желтые карточки.