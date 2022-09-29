Тирана, 29 сентября 2022, 23:13 — REGNUM Посол США в Тиране Юри Ким 29 сентября заявила, что в Албании есть СМИ, финансируемые из России и Китая.
В эфире телепередачи Opinion американский дипломат заявила, что русские и китайцы «неустанно работают, чтобы оказать влияние» на Албанию.
Говоря о присутствии российских и китайских финансов в Албании, дипломат не назвала конкретных деталей.
Ранее Ким заявила о намерении провести ряд встреч с представителями руководства большинства политических партий Албании.
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