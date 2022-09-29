Тирана, 29 сентября, 2022, 23:13 — ИА Регнум. Посол США в Тиране Юри Ким 29 сентября заявила, что в Албании есть СМИ, финансируемые из России и Китая.

Al.usembassy.gov Юри Ким, посол США в Албании

В эфире телепередачи Opinion американский дипломат заявила, что русские и китайцы «неустанно работают, чтобы оказать влияние» на Албанию.

Говоря о присутствии российских и китайских финансов в Албании, дипломат не назвала конкретных деталей.

Ранее Ким заявила о намерении провести ряд встреч с представителями руководства большинства политических партий Албании.