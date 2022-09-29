Москва, , 22:27 — REGNUM 29 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» футбольный клуб «Спартак» в матче третьего тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России сезона 2022/23 одержал уверенную победу над санкт-петербургским «Зенитом» со счетом 2:0.

Эмблема московского «Спартака»

Забитыми мячами в составе «красно-белых» отметились Квинси Промес (45+1’) и Александр Соболев (87’ Руслан Литвинов). Желтые карточки получили Александр Соболев, Вендел, Квинси Промес, Малком, Нуралы Алип.

Составы команд:

«Спартак»: Максименко, Маслов, Джикия, Ливтинов, Хлусевич, Умяров, Игнатов (Денисов, 64’), Зобнин, Классен (Мевля, 74’), Соболев, Промес.

«Зенит»: Иван, Караваев, Чистяков (Ерохин, 81’), Родриган, Круговой, Кузяев, Сантос, Вендел (Кассьерра, 76’), Малком (Бакаев, 70’), Сергеев (Алип, 76’), Мантуан (Мостовой, 70’).

«Спартак», одержав третью победу в группе и набрав девять очков, занял чистое первое место. «Зенит» с тремя очками опустился на третью строчку.