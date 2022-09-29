Анкара, 29 сентября, 2022, 21:20 — ИА Регнум. Ещё один шанс просит президента России Владимира Путина его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган дать гипотетическому переговорному процессу с Киевом. Об этом сообщили 29 сентября в канцелярии президента Турции.

Kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган

В ходе телефонного разговора глава Турции выразил желание «подготовить почву для более позитивных событий». По его мнению, для этого нужно «снизить напряжённость».

Турецкий лидер сказал, что от Москвы в Анкаре ждут шагов «по содействию этому процессу, особенно по вопросу присоединения некоторых регионов» территории б. УССР к России.

«Попросив президента России Путина дать переговорам ещё один шанс, президент Эрдоган сказал, что Турция готова сыграть в этом процессе роль посредника», — заявили в президентской администрации.