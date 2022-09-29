Бердск, Новосибирская область, 29 сентября, 2022, 21:08 — ИА Регнум. В новосибирском Бердске из-за частичной мобилизации 29 сентября с маршрутов сняли несколько автобусов. Об этом сообщили в мэрии города.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Из-за частичной мобилизации и необходимости доставить военнослужащих в пункты сбора сегодня сняли по одному автобусу с четвёртого и третьего маршрута (второй выход). Также задействован дежурный автобус. При необходимости с маршрута будет снят автобус №5 (первый выход)», — говорится в сообщении на странице городской администрации в соцсети «ВКонтакте».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области создан пункт формирования компетенций боевого слаживания для мобилизованных резервистов региона и ещё четырех регионов Сибирского федерального округа.

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