Новосибирск, 29 сентября, 2022, 20:58 — ИА Регнум. В Новосибирской области Ново-Барышевскую птицефабрику оштрафовали за загрязнение почвы нитратами. Об этом сообщила межрайонная природоохранная прокуратура.

ИА REGNUM Птицефабрика

«По результатам лабораторных исследований установлено, что почва земельного участка ЗАО Птицефабрика «Ново-Барышевская» загрязнена нитратами (допущено превышение предельно-допустимой концентрации нитратов в 1,5-2 раза). Ущерб составил почти 550 млн рублей», — уточнили в ведомстве.

Руководству организации внесено представление об устранении нарушений закона, должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, юридическое лицо оштрафовано. Реальное устранение нарушений и возмещение вреда почве находится на контроле природоохранного прокурора.