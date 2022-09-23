Самара, 23 сентября, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Порядка десяти тысяч жителей Самарской области приняли участие в патриотической акции «Своих не бросаем» в поддержку референдума на территории б. УССР, которая прошла в Самаре на площади Славы. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что в акции участвовал глава региона Дмитрий Азаров. Он напомнил, что 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Запорожской и Херсонской областях начался референдум о воссоединении с Россией.

«Это событие важно не только для людей, которые живут на этих территориях, это важно для всей России. И в Самарской области это ощущается. И то, что сегодня на такой спонтанный митинг пришло такое количество людей, около десяти тысяч человек, говорит о том, что это важно для каждого. Своих не бросаем, это в сердце каждого самарца», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Он выказал надежду на то, что та решимость, которая сегодня есть на земле Донбасса, быть с Россией, будет поддержана всенародно.

«И сегодня здесь мы видим яркое свидетельство тому, что наших братьев и сестер мы ждем в своем доме, в России. Я неоднократно бывал в Крыму и знаю, как они хотели, как ждали соединения с великой Родиной, с Россией. И я неоднократно был в Донецкой и Луганской Народных Республиках, знаю, как там люди этого ждут и мечтают. Надеюсь, что эта мечта сбудется. Самарского сердца хватит на всех», — сообщил он.

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