Новосибирск, , 20:10 — REGNUM Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив на 25-й сессии 29 сентября поддержал решение жителей ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей о воссоединении с Россией. Он подчеркнул, что результат говорит сам за себя.

Референдум Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Это тот случай, когда лишних слов не нужно. Результат говорит сам за себя, — сказал Шимкив. — Присущее россиянам обостренное чувство правды и справедливости только один вариант предполагало: протянуть руку помощи. Насколько она была нужна — показали итоги голосования».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что глава Новосибирской области Андрей Травников призвал депутатов поддержать волеизъявление жителей ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей о воссоединении с Россией.

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Отметим, что в Запорожской области на референдуме проголосовали 85,4% от общего числа избирателей, по предварительным подсчетам 93,11% выссказались за воссоединение с Россией. В ЛНР явка составила 94,15%, «за» проголосовали 98,42% избирателей. В ДНР явка — 97,51%, голоса «за» отдали 99,23%. В Херсонской области явка — 78,86%, «за» высказались 87,05%.