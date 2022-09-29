Нижний Тагил, Свердловская область, 29 сентября, 2022, 19:44 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области депутаты гордумы определились с председателем городского представительного органа. Заседание состоялось 29 сентября.

Выборы

Парламент повторно возглавил Вадим Раудштейн. Депутаты проголосовали за него единогласно. Заместителем председателя стал бывший депутат Госдумы («Единая Россия») Алексей Балыбердин. Его кандидатуру тоже одобрили единогласно.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в думу Нижнего Тагила нового созыва состоялись 11 сентября.