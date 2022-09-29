Москва, , 19:44 — REGNUM Законопроект, разрешающий звуковую рекламу с некапитальных строений, внес в Госдуму Станислав Наумов (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября.

Громкоговоритель

Парламентарий предложил новую редакцию статьи федерального закона «О рекламе», согласно которой «распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений (являющихся объектами капитального строительства), не допускается».

Сейчас закреплено, что «Распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, не допускается».

«Необходимо учесть и тот факт, что через звуковую рекламу жители также получают необходимую информацию и остаются в курсе важных событий. В том числе через звуковую рекламу передается информация о чрезвычайных ситуациях, и о том, что жителям нужно делать в случае наступления таких ситуаций, то есть полный запрет такой рекламе несет риск негативного влияния на безопасность граждан», — приводит аргументы автор.

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