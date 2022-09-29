Москва, 29 сентября, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Законопроект об особенностях приватизации объектов ЖКХ правительство России внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Инициатива предусматривает изменения в закон о приватизации в части распространения требований указанного закона на случаи приватизации государственными и муниципальными унитарными предприятиями закрепленных за ними на праве хозяйственного ведения или оперативного управления объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем.

Изменения направлены на пресечение случаев обхода закона о приватизации путем закрепления объектов ЖКХ за унитарными предприятиями и дальнейшим отчуждением прав на указанное имущество конкретному лицу без соблюдения конкурентных процедур и установления обязательных эксплуатационных и инвестиционных обязательств в отношении такого имущества, отмечают авторы.