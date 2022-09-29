Казань, , 19:19 — REGNUM По всей стране происходит мобилизация медицинских сотрудников в зону специальной военной операции, Татария не останется в стороне. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения РТ, начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

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«Безусловно, Татарстан не останется в стороне, все задачи, которые поставлены по медицинским работникам в части их присутствия в качестве мобилизованных будут выполнены в полном объеме», — цитирует «Татар-информ» спикера.

Точное количество мобилизованных медицинских сотрудников из Татарии Жаворонков не назвал.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в России с 21 сентября 2022 года началась частичная мобилизация. В Казани организованы три пункта сбора мобилизованных: международный выставочный центр «Казань Экспо», танковый полигон и площадка Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища.

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