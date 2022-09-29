Москва, , 19:17 — REGNUM Законопроект о внесении сведений о лесопарковых зеленых поясах в ЕГРН правительство России внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Поправками предусматривается внесение сведений в ЕГРН о лесопарковых зеленых поясах путем дополнения сведений реестра границ ЕГРН новым видом сведений о таких поясах без их отнесения к числу зон с особыми условиями использования территории.

Сейчас понятие лесопаркового зеленого пояса закреплено в части 1 статьи 621 федерального закона «Об охране окружающей среды», согласно которой лесопарковые зеленые пояса — это зоны с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности, включающие в себя территории, на которых расположены леса, водные объекты или их части, природные ландшафты, и территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов, которые прилегают к указанным лесам или составляют с ними единую естественную экологическую систему и выполняют средообразующие, природоохранные, экологические, санитарно-гигиенические и рекреационные функции.

Исходя из данного понятия лесопарковые зеленые пояса невозможно однозначно отнести к зонам с особыми условиями использования территории, отмечают авторы. Изменения обусловлены необходимостью подготовки в качестве приложения к решению об установлении границ лесопаркового зеленого пояса, а также к решению об изменении границ лесопаркового зеленого пояса, графического описания местоположения границ такого пояса, перечня координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения ЕГРН.

Кроме того, регулируются вопросы, связанные с внесением в ЕГРН сведений о границах территорий опережающего социально-экономического развития.