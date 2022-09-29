Душанбе, 29 сентября 2022, 19:18 — REGNUM Более тысячи тонн пшеничной муки направил Таджикистан Афганистану в качестве гуманитарной помощи, сообщает 29 сентября Всемирная продовольственная программа ООН.
«Гуманитарная помощь предоставлена через Всемирную продовольственную программу ООН и распределена среди 120 тысяч нуждающихся граждан этой страны», — сообщает пресс-служба ВПП ООН.
Добавим, что Россия экспортирует пшеничную муку в Афганистан.
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