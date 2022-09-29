Москва, 29 сентября, 2022, 18:13 — ИА Регнум. После обучения и боевого слаживания мобилизованные военнослужащие будут выполнять задачи по контролю освобожденных территорий, а также нести службу в подразделениях резерва и усиления, сообщает 29 сентября пресс-служба Минобороны России.

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В военном ведомстве отметили, что в настоящее время призванные из запаса в рамках частичной мобилизации военнослужащие обучаются на полигонах в непосредственной близости к районам выполнения боевых задач.

«После проведения боевого слаживания подразделения, укомплектованные отмобилизованными гражданами и добровольцами, приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также действуя в составе подразделений резерва и усиления», — указано в сообщении.

В Минобороны уточнили, что после индивидуальной подготовки мобилизованные проходят слаживание в составе взводов, рот (батарей), осваивают боевую технику и вооружение, совершенствуют навыки огневой подготовки с «применением штатного вооружения и боевой техники в составе подразделений на танках, БМП, БТР, артиллерийских систем и систем противовоздушной обороны (ПВО)».