Мехико, , 18:04 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор рассказал о планах выдвинуть кандидатуру экс-руководителя ООН по региональной экономике Алисии Барсены на пост главы межамериканского банка развития (IDB), сообщает 29 сентября Reuters.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор Fuente.presidencia.gob.mx

Ранее Барсена занимала пост исполнительного секретаря экономической комиссии ООН по странам Латинской Америки и Карибского бассейна (ECLAC). Планируется, что она будет избираться на место бывшего президента банка, смещенного с должности после того, как на этой неделе стало известно о его интимных отношениях с подчиненной.

При этом ранее в этом месяце Барсена была утверждена на должность посла Мексики в Чили.

Напомним, IDB является ключевым инвестором в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, в 2021 году выделив на развитие стран $23,4 млрд.

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