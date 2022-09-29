Таллин, , 17:35 — REGNUM Рыбаки Эстонии не скрывают своего возмущения по поводу нововведений министерства окружающей среды, заявил новостному порталу гостелерадиовещания страны ERR бывший депутат парламента Эстонии Айвар Видик, представляющий остров Хийумаа.

Рыбаки Comunajuanfernandez.cl

«Эстонские рыбаки очень злы. Как и жители островов Хийумаа и Сааремаа. И тому есть много причин. Посыл Министерства окружающей среды к рыбакам ясен: покупайте дополнительные права на лов рыбы задорого», — признал он.

По его словам, министерство направило на согласование проект постановления правительства, целью которого является сокращение рыболовных снастей профессиональных рыбаков на 15% в 2023 году. Кроме того, отметил политик, на этом дело не заканчивается, ожидаются дальнейшие сокращения.

Он признал, что предложение министерства основано на научной работе Эстонского морского института Тартуского университета, в которой говорится, что состояние рыбных запасов во многих прибрежных районах Эстонии оставляет желать лучшего.

И хотя рекомендации ученых касались лишь Пярнуского залива, министерство решило распространить их на все прибрежное море, возмущен Видик. Он также назвал рекомендации ученых «радикальными», так как в случае их реализации будет нанесен непоправимый урон эстонскому промысловому рыболовству.