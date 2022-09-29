Бишкек, , 19:05 — REGNUM Вооружённый конфликт на границе Киргизии с Таджикистаном создан внешними силами, которые использовали для его разжигания политические, социально-экономические, национально-психологические и другие факторы. Об этом заявил эксперт по вопросам региональной безопасности из Киргизии Нурлан Досалиев, пишет «Вечерний Бишкек».

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам ветерана силовых структур, через год после бегства из Афганистана США организовали военные учения в Таджикистане, чтобы более детально изучить будущий театр военных действий.

«Киргизия неслучайно выбрана для нападения: дело в том, что возможные заказчики — американцы и их союзники по НАТО — очень хорошо изучили наш регион. Туркмения и Узбекистан не по зубам для провокаций. Вот и выбрали нашу маленькую Киргизию, придав своим стратегическим играм вид пограничной войны», — пояснил он.

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Собеседник отметил, что Таджикистан не имеет возможности вести полномасштабную долговременную войну, но может регулярно устраивать непродолжительные вооружённые провокации.

«И американцы могут оперативно увеличить свою помощь и финансами, и оружием, и наёмниками. Они уже набили руку на киевском режиме. Вполне вероятно, что попытаются сделать из Таджикистана вторую [б. УССР] здесь, в Средней Азии», — считает он.

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По мнению Досалиева, президент Таджикистана оказался «втиснут в прокрустово ложе между Россией, ОДКБ, ШОС и Западом».

«А то, что конфликты полыхнули именно к датам (саммитов ОДКБ и ШОС) — это желание показать, особенно новым членам Шанхайской организации сотрудничества, что Россия и Китай не так сильны, что у Запада руки длиннее. Отсюда и призывы выхода из ОДКБ и ШОС», — констатировал эксперт.

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