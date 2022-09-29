Бишкек, 29 сентября, 2022, 19:05 — ИА Регнум. Вооружённый конфликт на границе Киргизии с Таджикистаном создан внешними силами, которые использовали для его разжигания политические, социально-экономические, национально-психологические и другие факторы. Об этом заявил эксперт по вопросам региональной безопасности из Киргизии Нурлан Досалиев, пишет «Вечерний Бишкек».

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По словам ветерана силовых структур, через год после бегства из Афганистана США организовали военные учения в Таджикистане, чтобы более детально изучить будущий театр военных действий.

«Киргизия неслучайно выбрана для нападения: дело в том, что возможные заказчики — американцы и их союзники по НАТО — очень хорошо изучили наш регион. Туркмения и Узбекистан не по зубам для провокаций. Вот и выбрали нашу маленькую Киргизию, придав своим стратегическим играм вид пограничной войны», — пояснил он.

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Собеседник отметил, что Таджикистан не имеет возможности вести полномасштабную долговременную войну, но может регулярно устраивать непродолжительные вооружённые провокации.

«И американцы могут оперативно увеличить свою помощь и финансами, и оружием, и наёмниками. Они уже набили руку на киевском режиме. Вполне вероятно, что попытаются сделать из Таджикистана вторую [б. УССР] здесь, в Средней Азии», — считает он.

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По мнению Досалиева, президент Таджикистана оказался «втиснут в прокрустово ложе между Россией, ОДКБ, ШОС и Западом».

«А то, что конфликты полыхнули именно к датам (саммитов ОДКБ и ШОС) — это желание показать, особенно новым членам Шанхайской организации сотрудничества, что Россия и Китай не так сильны, что у Запада руки длиннее. Отсюда и призывы выхода из ОДКБ и ШОС», — констатировал эксперт.

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