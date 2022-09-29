Доха, 29 сентября, 2022, 16:54 — ИА Регнум. 32-летний хавбек мадридского «Реала» Тони Кроос, выступавший за национальную сборную Германии по футболу в течение 11 лет, назвал сборную Бразилии фаворитом чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Steindy Тони Кроос

«Бразилия — мой главный фаворит. Там три или четыре игрока «Реала», которых я вижу каждый день. Считаю, они очень хороши. Кроме того, если посмотреть на последние результаты, Бразилия побеждает в каждом мачте. Они очень голодны до побед», — цитирует Крооса издание Bild.

По итогам отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года сборная Бразилии, одержав 14 побед и набрав 45 очков, заняла чистое первое место в турнирной таблице. В матче первого тура группового этапа мундиаля подопечные Тите встретятся со сборной Сербии.